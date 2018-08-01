Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve İ.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler mahkemede verdikleri ifadenin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.