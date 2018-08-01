Zonguldak'ta, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve İ.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler mahkemede verdikleri ifadenin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
FETÖ bahanesiyle vatandaşları dolandıran zanlılar tutuklandı
01.08.2018 - 22:45 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta kendini polis olarak tanıtan ve ağlarına düşürdükleri vatandaşları FETÖ bahanesiyle 100 bin lira dolandıran 2 şahıs tutuklandı.
Etiketler : Zonguldak,yaşam haberleri,
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