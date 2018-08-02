Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokağı’nda meydana geldi. İki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken alevler kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. Olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, mahalle sakinleri kendilerini dışarı atınca kısa süreli panik yaşandı.

Beyoğlu’nda ahşap bina alev alev yandı

EV SAHİBİ YANGINI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangında ahşap ev alev alev yanarken, evin sahibi ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadına çevredeki vatandaşlar yardım ederken, sağlık ekipleri ise oksijen tüpü ile müdahale etti. Yangın sonrası, alevlerden dolayı sokak duman ile kaplanırken, çevredeki vatandaşlar dumandan etkilendi.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.