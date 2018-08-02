Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Cemalpaşa mahallesi Sumbas yolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 01 E 7007 plakalı otomobil yol üzerinde ki trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası bulvar üzerinden Adalet caddesine girip park eden araç şoförü aracı bırakarak kaçtı. Bir süre sonra ise otomobilden alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi.

Önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı

Kısa sürede tüm otomobili saran alevler,otomobili kullanılmaz hale getirdi. Lpg’li olan otomobil yangın esnasında patlama riskine karşı polis tarafından otomobil çevresine emniyet şeridi çekilerek vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Otomobil yangını kısa süreli paniğe neden olurken olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.