Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernekle Nijer’e giden İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli göz doktoru Mihriban Alizade, 25 yaşındaki Hatice Şefahatü’nün nasıl görmeye başladığını şöyle anlattı: Nijerli Hatice Hanım görmeyen engelli çocuğunu ameliyat için getirdiğinde tuhaf baktığını gördüm. Dikkat ettiğimde gözünde beyaz katarakt olduğunu anladım. Hastayı hemen ameliyata alarak gözlerine lens koyduk. Bir gün sonra gözleri açılıp görmeye başladığında Şefahatü, etrafına şaşkın şaşkın bakıp ağlamaya başladı. Nasıl gülüneceğini bilmiyordu. Bu bizi çok duygulandırdı. Daha sonra kendisiyle fotoğraf çektirerek gülmesini sağladık. Bir insan için bundan güzel mutluluk yok. Ameliyattan sonra çocuğunun gözlerinin gördüğüne şahit olan Şefahatü, zılgıt çekerek bana ve arkadaşlarıma teşekkür etti...