Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyada birçok çocuğun ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu ‘Mavi Balina’nın ardından bu defa başka bir tehlike ortaya çıktı. Kullanıcılara meydan okuyan ‘Momo’ isimli oyuna dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz “Siber korsanlar, oyun görünümü altında ya da çeşitli ilgi çekici içeriklerle özellikle çocukları hedef seçerek, merak uyandıran, onlara meydan okuyarak, istediklerini yaptırmaya yönelik yöntemler kullanır. Bunu ‘Mavi Balina’ adlı sözde oyunda gördük. Şimdi de Latin Amerika’da ortaya çıkan ‘Momo’ isimli oyunda görüyoruz. Bu oyun da merakla başlayıp meydan okumaya dönüşüyor. Daha sonra korsanlar çocuğun kişisel bilgilerini ele geçirim istediklerini yaptırıyor. Çocuk siber zorbaları ailelerine söyleyemiyor. Aileler, çocuklarının sanal dünyada neler yaptığını mutlaka takip etmeli. Bu gibi konularda mutlaka uyarmalılar. İnternet için filtreleme yapılmalı” dedi. En geç ilkokul 4’üncü sınıftan itibaren internet ve bilgisayar okuryazarlığı eğitimi verilmesi gerektiğini savunan Koltuksuz, sözlerini şöyle sürdürdü: İnternet nasıl güvenli olarak kullanılır, kötü bir olayda neler yapılmalı, etik değerler, şifre seçilirken nelere dikkat edilmeli gibi teknik detaylar mutlaka öğretilmeli. Ama çocuklarımızdan önce bizim de bu konuda bilinçli olmamız gerekir.