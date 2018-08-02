Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Ayvalık’ta restoran işleten İzzet Durko, temassız kredi kart tehlikesini gözler önüne sermek için bir deney yaptı. Durko, iş yerinde çalışan genç kızın çantasına kendisine ait temassız kredi kartını koydu. Ardından eline aldığı post cihazına sembolik bir rakam yazıp çantaya yaklaştırdı. Bu esnada kartı algılayan cihaz parayı transfer etti. Vatandaşları uyarmak için görüntüleri sosyal medyada paylaşan Durko “Temassız kredi kartı sahtekârlara gün doğurdu. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar, gün içinde kalabalık yerlerde dolaşıp bu yöntemle para çalıyor. Rakam küçük olduğu için bankalardan da herhangi bir uyarı mesajı gelmiyor. Bu durumdan korunmak için kartların koruma kılıflarında saklanması lazım” dedi. Bazı banka yetkilileri de “Tüketiciler çok dikkatli olmalı. Firma bilgileri ve harcamalar iyi takip edilmeli. Gerekirse bu tip kartları kullanmayın” diye konuştu.