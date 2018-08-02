Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün sabah saatlerinde itibaren kuyruk oluşturmaya başlayan göçmenlerin sayısı saatler ilerledikçe 500’e yaklaştı. Suriyeliler işlerini halledebilmek için birbirleriyle itişip kakıştı. Annelerinin kucağında olan bazı bebekler ezilme tehlikesi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, bekleyenleri sıraya sokmaya çalıştı. Ekipler ile göçmenler arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri takviye olarak gönderildi. Belirli sayıda gruplar hâlinde kontrollü şekilde içeri alınan göçmenler kartlarına kavuştu.