Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversiteyi bitirdikten sonra, yaklaşık 8 ay önce restorasyon çalışmalarında yer alan taşeron firmada işe başlayan Dilek Dayar, 26 Temmuz günü dış cephenin restorasyonu için kurulan iskelede çalışıyordu. Yağmurun başlamasıyla birlikte içeriye girmek isteyen genç kız iddiaya göre duvar ile iskele arasındaki 1,5 metrelik boşluktan aşağıya düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen talihsiz restoratör, olay yerine çağrılan ambulansla Fatih’te özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde ve kafasında kırıklar olduğu tespit edilen genç kızın, 3 kez duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Dilek Dayar, kurtarılamadı. Dayar’ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ertesi gün Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dilek Dayar’ın ölümü arkadaşlarını da çok üzdü. Yakın dostlarından Büşra Doğan, kısa bir süre önce Dilek ile yaptığı sohbetten bahsederek, “Bana iskelenin çok yüksek olduğunu söylemişti. Hatta şakayla karışık, ‘bir gün buradan düşüp hayatımı kaybedeceğim’ demişti” şeklindeki aralarındaki diyalogu aktardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında restorasyon şirketi yetkililerinden İ.K. ve A.K. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şirket yetkililerinden A.K. serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklandı. Olayın ardından restorasyon çalışmaları ise bir haftadır yapılamıyor.

Hak ettikleri cezayı alana kadar mücadele edeceğiz

Dilek Dayar’ın ölüm haberi ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Kasımpaşa’daki evinde taziyeleri kabul eden aile üyeleri yaptıkları açıklamada olayda ihmaller olduğunu ileri sürdü. Dilek’in ağabeyi Sedat Dayar, önceki gün olayın meydana geldiği yere gittiğini ve güvenlik tedbirlerinin hiçbirinin alınmadığını gördüğünü söyledi. Büyük bir ihmalin olduğunu öne süren Sedat Dayar, duvar ile iskele arasındaki mesafenin 1,5 metre olduğunu ve buna uygun güvenlik tedbirlerinin alınmadığını savundu. Sedat Dayar, kız kardeşinin ölümünde restorasyonu yapan firmanın ihmali bulunduğunu ve olayla ilgili sorumluluğu olan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını dile getirdi. Dayar, “Davanın sonuna kadar arkasında olacağız. Herkes hak ettiği cezayı alana kadar da işin peşinde olacağız” ifadelerini kullandı.