Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika'daki su sorunu, bir insanlık dramı: Bu kıtada yaklaşık bir milyar insan sağlıklı ve temiz suya erişemiyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında Burundi / Samuye ve Mali / Sarabamba köylerini suya kavuşturan Modanisa, bu yıl da Çad'da su kuyuları açılmasını sağladı.

Modanisa.com'dan alışveriş edenlerin hassasiyeti ve yürekten desteğiyle, insanlığın en temel ihtiyacı olan suya erişemeyen Afrika'lı kardeşlerimiz için, bu kez Çad'da, İHH işbirliğiyle iki su kuyusu daha açıldı.

Çad, Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi. Ülkenin büyük kısmı Sahra Çölü ile kaplı. Bir zamanlar ülkenin en büyüğü olan ve bu ülkeye adını veren göl, şimdilerde yüzde 10'una kadar küçülmüş durumda. Bu yüzden bazı yazarlar Çad'ı "Afrika'nın ölü kalbi" olarak niteliyor. Bölgede yaşanan problemlerin en önemlilerinden biri, susuzluk. Temiz içme suyu ulaşmayan bölgelerde hem susuzluktan hem de çamurlu ve mikroplu sulardan bulaşan salgın hastalıklar insanların hayatlarını kaybetmelerine ya da çok sağlıksız hayat sürmelerine neden oluyor.

Modanisa'nın her Ramazan ayında IHH işbirliği ile gerçekleştirdiği ve alışveriş edenlerin gönül desteğiyle hayata geçirdiği su kuyusu projeleri bundan sonra da devam edecek.