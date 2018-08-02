Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanda D.G.'nin dairesine giren Gülbahçe U. ve Burcu D., evde bulunan 3 bin TL para ve 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 10 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledikten sonra şüphelilerin 20 suç kaydı bulunan Gülbahçe U.(23) ve Burcu D. olduğunu belirledi. Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki kadın da adliyeye kucaklarında bebekleriyle getirildi. Nöbetçi, mahkemeye ifade veren kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.