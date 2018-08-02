Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Altıeylül ilçesi İnkaya Mahallesi’nde cezaevi firarisi olan ayrıca hükümlü ve tutuklunun kaçması, basit yaralama, silahlı tehdit, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından aranan O.I. isimli şahıs yakalanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.