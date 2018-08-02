Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Altıeylül ilçesi İnkaya Mahallesi’nde cezaevi firarisi olan ayrıca hükümlü ve tutuklunun kaçması, basit yaralama, silahlı tehdit, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından aranan O.I. isimli şahıs yakalanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı
02.08.2018 - 23:34 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’de aranan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince yakalanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Etiketler : Balıkesir,yaşam haberleri,
574551 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/574551.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER