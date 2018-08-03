Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yıldırım'a bağlı 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tarlada bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan 112 ve polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde 26 yaşındaki Erol Çelik'in öldüğü belirlendi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.