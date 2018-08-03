Olay, Yıldırım'a bağlı 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tarlada bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan 112 ve polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde 26 yaşındaki Erol Çelik'in öldüğü belirlendi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.
Tarlada erkek cesedi bulundu
03.08.2018 - 23:34 | Son Güncelleme: 03.08.2018 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir gencin tarlada cesedi bulundu.
Etiketler : Bursa,yaşam haberleri,
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