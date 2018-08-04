Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri bir hırsızlık ihbarı üzerine gittikleri sokakta branda ile kapatılmış kamyonu fark etti.

Polis ekipleri, aracın yanındaki sürücüye kimlik sorarken kasadan gelen sesleri duydu.

Brandayı açan polis Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen ile karşılaştı. Sürücü gözaltına alınırken kaçaklar Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Kamyon sürücüsünün kaçakları Avrupa'ya götürme vaadiyle kişi başı 2500 dolar aldığı öğrenildi.