Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Yenikapı Sepetçi Selim Sokak’ta bulunan 3 katlı boş bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binayı kaplayan alevler sokakta bulunan diğer binalar içinde tehlike oluşturdu. Yangına Fatih ve Bayrampaşa İtfaiye ekipleri müdahale etti. Hem havadan hem de yerden yapılan müdahale sonunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Ekipler tehlike oluşturabilecek duvarları yıktı



Yangın söndürme çalışmalarında da tehlike devam etti. Büyük hasar alan binanın çatısı çökünce itfaiye ekipleri tehlike arz eden duvarları halat yardımıyla yıktı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.