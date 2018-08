Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Bolu Atatürk Stadyumu çevresinde Pazartesi günleri kurulan Pazar yerinde akşam saatlerinde hortum oluştu. Bölgedeki vatandaşların iddiasına göre yaklaşık 3 dakika süren hortum, Pazartesi günleri sebze ve meyvelerini satmak için Pazar esnafının tezgah açtığı kapalı alanların çatılarını yerlerinden söktü.

Pazar yerinde bulunan vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda, bölgenin kalabalık olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Çatıları uçan kapalı alanların dışında satış yapan Hayriye Çakır, “Ben oturuyordum. Aniden geldi. Geçen sene yine olmuştu. Çok korktum. Deprem oluyor zannettim” dedi.

Hortumun oluştuğu sırada Pazar yerinde olan Hayrettin Gürer isimli bir vatandaş ise, “Hortum oluştu bir anda. Büyük bir uğultu geldi. Her taraf allak bullak oldu. Herkes içerilere kaçtı. Çatıları aldı yerlere savurdu. Herkes içerilere kaçınca herhangi bir can kaybı olmadı. Eğer bugün Pazartesini günü halk pazarının olduğu gün olsaydı çok can kaybı olurdu” ifadelerini kullandı. Hortumun zarar verdiği yapılarda hasar tespit çalışması başlatıldı.