Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı öne sürülen ve adı öğrenilemeyen genç, şehrin en işlek bölgelerinden olan İsmet İnönü Caddesi'nde fenalaşarak, kaldırıma yığıldı. Bazı vatandaşlar gencin yanından yürüyüp geçerken, bazıları ise başında bekleyerek yardımcı olmaya çalıştı.

KALABALIK ARASINDA GÖZDEN KAYBOLDU

Çevredekiler, olay yerine ambulans çağırdı. Ancak bir süre sonra yerden kalkan genç, sağlık ekipleri gelmeden yürüyerek kalabalık arasında gözden kayboldu.