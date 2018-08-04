Olay, Gölcük ilçesi 19 Mayıs Caddesi 64. Sokak'ta bulunan Gümüş Apartmanı’nın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. fırına koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Evin mutfağından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gölcük İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Fırında unuttuğu yemek yangına sebep oldu
04.08.2018 - 23:40 | Son Güncelleme: 04.08.2018 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde fırında unutulan yemek yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Etiketler : Kocaeli,yaşam haberleri,
574801 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/574801.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER