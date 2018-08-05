Alınan bilgiye göre, Mestanlar Mahallesi'ndeki düğünde atılan havai fişekler, saman balyalarına isabet etti. Tutuşan saman balyaları nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.