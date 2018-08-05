Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mestanlar Mahallesi'ndeki düğünde atılan havai fişekler, saman balyalarına isabet etti. Tutuşan saman balyaları nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.