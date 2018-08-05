Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Bisiklete yan oturan, ayakları pedalda olmayan ve aynı zamanda kulağında kulaklık olan şahsın adeta ölümüne yaptığı yolculuk, görenleri dehşete düşürdü.

Sefaköy’de E-5 karayolu üzerinde kameralara yansıyan bir bisikletlinin görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yansıyan görüntülerde Sefaköy’den Şirinevler istikametine ilerleyen bir bisikletlinin ayaklarının pedalda olmadığı görülüyor. İki ayağı pedalda olmadığı ve yan şekilde oturduğu görülen bisikletlinin, bir ara tek elini de bisiklet direksiyonundan bıraktığı görülüyor.