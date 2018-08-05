Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ilgi  giderek artıyor. Faralya Mahallesi'ndeki vadiyi kayalıklardan izlemek ve öz çekim  yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, araçlarından inerek kayalıklarda  yaklaşık 50 metre yürüyor. Daha sonra uçurumdaki hiçbir önlem bulunmayan  noktalara ulaşan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden vadinin manzarasında  fotoğraf çektiriyor.

"YA BİR ÖNLEM ALINMALI YA DA TAMAMEN KAPATILMALI"

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen  kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi.

Manzaranın göründüğü kayalıkların orada her zaman 40-50 aracın bulunduğunu belirten Karaburun, "Dünyada iki kelebekler vadisi var. Birisi  Yunanistan'da, birisi de burada. Bu güzelliğin değerlendirilmesi gerektiğini  düşünüyorum. İnsanların bu kadar fazla ilgi gösterdiği bir noktaya cam teras  yapılıp tanıtımı daha da artırılabilir. Kazalar yaşanmasına rağmen önlem de  alamıyoruz. Ya bir önlem alınmalı ya da tamamen kapatılmalı. Yoksa kazalar olmaya  devam edecek." diye konuştu.

Son olarak hamile bir kadının öz çekim yaparken kayalıklardan düşerek  hayatını kaybettiğini anımsatan Karaburun, insanların "Kadın nereden düşmüş?",  "Nasıl düşmüş?" diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf  çektirmek istediklerini kaydetti.

Karaburun, noktaya bir seyir terası ya da oturma noktaları yapılması  gerektiğini, önlem alınmazsa kazaların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.