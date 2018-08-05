Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevliyken 2012 yılında Mardin'in Derik ilçesine geçici görevle gönderilen Orhan Ayan, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Orhan Ayan'ın cenazesi Burdur'da toprağa verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenci olan Orhan Ayan'ın kızı Büşra Ayan, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Enes Aslan ile dünya evine girdi. Geçen yıl Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın nişan yüzüklerini taktığı genç çift için Burdur'da düğün töreni yapıldı.Gelinliğini giyen Büşra Ayan, eşi Enes Aslan'la düğün öncesi Azizeye Köyü Mezarlığı'na giderek babasının mezarını ziyaret etti. Dua eden genç çift, Orhan Ayan'ın mezarına Türk bayrağı astı, helallik istedi.

TÜRK BAYRAKLARI İLE MUHTEŞEM DÜĞÜN

Düğün töreninde ise damat Enes Aslan meslektaşlarının açtığı Türk bayrakları eşliğinde sahneye çıktı. Gelinin de sahneye gelmesiyle çift zeybek oynadı. Enes Aslan, Türk bayrağını öperek eşine verdi. Büşra Ayan bayrağı öperek aldı.