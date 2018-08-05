Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi'nde belediye işçileri, sabah saatlerinde kum ocağı şantiyesine yakın alanda yaralı köpek buldu.

İşçiler, daha sonra Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma (KİHAYKO) temsilcisine bilgi verdi. KİHAYKO temsilcisi Bekir Şentürk tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı köpeğin durumu, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) iletildi. Gaziantep'ten hayvan ambulansıyla ilçeye gelen görevliler, ayağı ve kuyruğu kesilen köpeği tedavi için hayvan barınağına götürdü.

Yaralı köpeğin tedavisine başlanırken, kesilen kuyruk ve ayağındaki yaralarda kurtlanma olduğu belirtildi. Sokak köpeğinin nasıl yaralandığı araştırılıyor.