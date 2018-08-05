Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 50. kilometresi Sultanhanı ilçesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan tatilden döndüğü belirlenen Berat Ç. (36) idaresindeki 38 RR 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Berat Ç. ve araçta bulunan Gamze Ç. (28), Uğur Ç. (1) ile Emine Ç. (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Gamze Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.