Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de bir eve giren yılan, evdeki muhabbet kuşunun kafesine girerek kuşu yedi.

KAFESİN İÇİNE GİRDİ

Denizli'nin Babadağ ilçesi Demirli Mahallesi'nde ikamet eden Eşref Kaba'ya ait eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, ev içerisinde bulunan ve masa üzerinde duran muhabbet kuşunun kafesine girdi.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİLER

Evde yaşayanlar, kuş sesi gelmesi üzerine kapağı açık olan kafese baktıklarında, kafese bir yılanın girdiğini fark etti. Kafese giren yılanın muhabbet kuşunu ağzına aldığını gören ev sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

CEP TELEFONUNA KAYDETTİLER

Yılanın kaçmaması için kafesin kapağını kapatan evdekiler, yılanın kuşu yeme anını cep telefonuyla görüntüledi. Eve gelen itfaiye ekipleri, kuşu yiyen yılanı alıp doğaya bıraktı.