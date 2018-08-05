Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya, Kocaeli ve Düzce'de bulunan günübirlik evlere denetim yapıldı. Antalya il genelinde faaliyet gösteren, 36 günübirlik evi denetlemek üzere 18 ekip ve 39 personel görevlendirildi. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde bulunan 1 işletmeye ‘Bildirim yapmadan konaklama yaptırmak’ suçundan tutanak tutuldu. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 68 işletmeyi denetlemek üzere 4 Ekip 8 personel görevlendirildi, 3 konaklama yerine bildirim yapmadan konaklama yaptırmaktan, 1 konaklama yerinin de kayıt dışı çalıştığı tespit edilerek tutanak tutuldu.

SERİK DENETLEMEDEN GEÇTİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nce 50 işletme 4 ekip 8 personel ile denetlendi. 7 ev sahibine toplam 41 bin 850 TL cezai işlem uygulandı. Kaş’ta 9 işletme denetlenerek, 1 işletmeye tutanak tutulurken, 2 işletmenin de kayıt dışı çalıştığı tespit edilerek tutanak tutuldu. Serik’te 95 işletme yapılan denetlemede ise herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı. Ayrıca Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Korkuteli, Kumluca, Demre, Elmalı, Manavgat ve Aksu İlçelerinde Günübirlik Konaklama yerlerinin bulunmadığı bildirildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde "Günü Birlik Kiralık Evler" uygulaması yapıldı.

273 polisten oluşan 65 ekipler sabah 08:00 sularında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Uygulama kapsamında Kocaeli Genelinde Kimlik Bildirme Projesine Kayıtlı 29 ev ile işletmeyeciye ait 89 ev olmak üzere 118 günlük kiralanan ev kontrol edildi. Evlerde konakladığı belirlenen 114 kişiye GBT sorgulaması yapıldı.

İzmit ilçesinde kimlik bildirme projesine kayıtlı günübirlik kiralık evlerde konaklayan şahısların girişlerini yapmayan 1 ev hakkında işlem yapılarak 5 bin 942 Tl para cezası kesildi. Kartepe ve Darıcada ise kimlik bildirme projesine kayıtlı olmadığı tespit edilen 2 günübirlik kiralık ev hakkında işlem yapılarak 23 bin 770 Tl para cezası kesildi.

DÜZCE

Ülke genelinde eş zamanlı olarak planlanan operasyon çerçevesinde Düzce’de de günü birlik kiralama yapılan evlere Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Düzce şehir merkezinde 27 ve Akçakoca İlçesi’nde 160 olmak üzere toplamda 187 eve operasyon düzenleyen ekipler, evlerde kalanların kimliklerini emniyete bildirmeyen 12 ev sahibine 71 bin 304 TL ceza kesti.