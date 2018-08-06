Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda mağazalarında içecekler, sakızlar, çikolatalar, çocukların son dakika görüp isteyeceği göz alıcı birçok şey. Giysi mağazalarında toka, çorap, eldiven, başlık, cüzdan, şemsiye ve hiç akla gelmeyecek birçok ıvır zıvır... Ev gereçleri mağazalarının kasa önlerinde de yine küçük ama şirin ev gereçleri. İhtiyaç ama ‘olmasa da olur’ kabilinden şeyler. İşte onlar sıra bekleyen müşteriler içindir. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki, kasa kuyruğu beklerken çok sıkıldığımız için etrafımıza bakıyor, o sağda-solda gördüğümüz minik şeyleri de atıyoruz sepete. Uzman Psikolog Mehmet Başkak’ın verdiği bilgiye göre restoranlarda da asıl yemek beklenirken atıştırmalık siparişler veriliyor ve bedeli asıl yemeğe yaklaşıyor. Mağazalarda tüketici ekranlar aracılığıyla beklerken bile alışveriş yapmaya yönlendiriliyor ve faturası büyüyor.

İşte uzman tavsiyesi:

Uzun kuyrukta bekliyorsanız, sonradan pişman olacağınız satın alma işlemi yapmaya hazırsınız. Dikkatinizi mümkün olduğunca bunlardan uzak tutmanızda yarar var. Kasa önlerindeki ürünlerin birer yem olduğunu unutmayın.