Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit polis Orhan Ayan'ın kızı Büşra, düğününden önce gelinliğiyle babasının mezarına gidip "Gelin oldum baba" diyerek ağladı. O anın fotoğrafı Türkiye'yi hüzne boğdu.

EŞİ DE POLİS

Burdurlu polis Orhan Ayan (42), Mardin Derik'te 15 Ekim 2012'de PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağında şehit düştü. Kızı Büşra ile oğlu Berkay yetim kaldı. Filiz Ayan iki çocuğunu, şehit eşinin arzusuna uygun olarak okuttu. Büşra üniversiteyi okurken kalbini babası gibi polis olan Enes Aslan'a kaptırdı.

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Şimdi 24 yaşında olan Büşra'nın önceki gece düğünü vardı. Büşra gelinliğini giyer giymez, yanına sevgilisi Enes'i de alıp babasının mezarına gitti. "Gelin oldum baba" diyerek gözyaşları içinde dua etti. Büşra Ayan'ın Facebook hesabında paylaştığı o anın fotoğrafı herkesi duygulandırdı.