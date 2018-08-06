Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankaradan İstanbul istikametine giden Ramazan Taşıran yönetimindeki 81 KB 133 plakalı TIR, iddiaya göre önüne bir anda kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kazada TIRın dorsesinde bulunan borular ön tarafa kayarak kupayı sıkıştırdı. Bu sırada TIRın sürücüsü Ramazan Taşıran ise kupa içerisinde mahsur kaldı. Çevredekiler, TIR'da mahsur kalan sürücünün kurtarılması için Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi ekipleri, özel bir şirketten çağırdıkları vinçle boruları kaldırarak TIRın kupasını açtı. Daha sonra kupaya merdiven uzatılarak sıkışan sürücü bulunduğu yerden kurtarıldı. TIR sürücüsü Ramazan Taşıran, daha sonra olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.