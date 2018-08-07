Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadının hareketsiz bir biçimde yerde yattığını gördü. Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. 112 ekipleri kadınının hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Sarıgül Hamarat (36) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri Sarıgül Hamarat'ın tabanca ile vurulduğunu ve silahın eşinin ismine kayıtlı olduğunu tespit etti. Ekiplerce gözaltına alınan Hamarat'ın eşinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.