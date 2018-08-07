Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de kaza yapan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 185 metre sürüklenmesi mobeseye anbean yansıdı. 2 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen 38 ZT 306 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil tam 185 metre yerde sürüklendi. Sürüklenme sırasında karşıdan karşıya geçen bir kişi ise son anda ezilmekten kurtuldu. Kazada savrulan otomobilin ön lastiği yerinden çıktı. Otomobilin sürüklenme anı mobese kamerasına anbean yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıları kurtarmak için otomobilin yanına koştu. Kazada, otomobildeki yolculardan Gökçe İnci Özlük (17) ile Ersin Ateşoğlu (29) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.