Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor. Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek.
Bugün başladı! Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor
08.08.2018 - 13:29 | Son Güncelleme: 08.08.2018 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PTT AŞ, bedelli askerlik ödemelerini almaya başladı.
Etiketler : PTT,bedelli askerlik,
575307 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/575307.aspx
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