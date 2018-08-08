Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel  Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine  başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil  ediliyor.Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT  iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak  gerçekleştirilebiliyor. Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek.