Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesi, yapımına tam 30 yıl önce başlanan ancak bir türlü ilerlemeyen Edene İçme Suyu Grup Projesi'nde 6 mahalleyi kesintisiz, arıtılmış, temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturdu.

Proje dahilinde Haliliye ilçesinde yer alan diğer 30 mahalleye aynı hizmeti ulaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı planlaması doğrultusunda çalışmalarına hız verdi.

Devam eden proje ile ilgili bölge halkıyla bir araya gelerek çalışmaları aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Amacımız Birecik'in en kırsal köşesinden Ceylanpınar'da Suriye sınır hattındaki vatandaşa kadar 1 milyon 985 bin nüfusa ulaşmak ve hizmeti adil bir şekilde yaymaktır" dedi.



Proje için beraberinde ŞUSKİ Genel Müdürü M. Hamdi Us, Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve meclis üyeleri ile birlikte Haliliye ilçesine bağlı Çamlıdere kırsal mahallesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.