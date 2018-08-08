Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 senedir büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Ali Kaşıkçı, "Bundan 3 yıl önce bir tırnak batması rahatsızlığım vardı. Arkadaşımın tavsiyesiyle tırnağımı çektirmeye gittim. Hastaneye gittiğimde parmağım çok iltihaplı ve şişti. Benimle ilgilenen doktora sancılarımın olduğunu belirttim. O da bana herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımı söyledi ve tırnağı çekmek istedi. Ameliyathanede değil kendi odasında benim tırnağımı çekti. Çekmesinin üzerinden 1 ay geçmişti ki tırnağım daha çok şişmeye başladı” dedi.

Protez parmak takılacak

Ağrıların bir türlü geçmemesi sebebiyle başka bir doktora gittiğini ve burada yanlış tedavi gördüğünü fark ettiğini söyleyen Kaşıkçı, "Bu sefer soluğu başka bir doktorda aldım. Doktor bana tırnağımın apseliyken çekildiğini belirtti. Bu süre zarfında tırnağımdaki iltihap kemik içi iltihabına dönüştü. 3 yıldır ayakkabı giyemiyorum. Haliyle işe rahat rahat gidemiyorum, genellikle rapor alıyorum. Doktor hatasından kaynaklanan bir durum sebebiyle yarın ameliyat olacağım ve parmağımı alacaklar. Başparmak proteziyle hayatımı sürdürmeye çalışacağım" diye konuştu.

Burger tanısı koydular

Olayın ardından tırnağının çekildiği hastanenin kendisine burger tanısı koyarak başlarından savmak istediklerini iddia eden Kaşıkçı, "Olayın ardından 'biz bütün her şeyini karşılayacağız' dediler ve ben 10 gün hastanelerinde tekrar yattım. Bana burger tanısı koydular ve Ege Üniversitesine yolladılar. Birçok doktor gezdim ve hiçbir doktor bana burger tanısı koymadı. Beni başlarından savdılar şeklinde konuştu.

"Terlikle düğüne gidiyorum”

Geride kalan süreçte maddi-manevi birçok zorluk çektiğini belirten Kaşıkçı, "3 yıl boyunca kışın sandalet giyip yağmur yağdığında ayağıma poşet geçirip işe gidiyorum. Özel bir toplantılara ve düğünlere terlikle gidiyorum. Maddi açıdan da çok fazla kaybım var. Hukuksal anlamda gereken ne varsa yapmaya çalışacağım ve hukuk mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim. Tırnak deyip çok da önemsemediğimiz şey bir doktorun hatası yüzünden 3 senedir benim hayatımı kararttı. Allah kimseye göstermesin" dedi.