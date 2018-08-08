Sağanak nedeniyle meydana gelen selden dolayı mahallede bazı evler,  bir ilkokul, ahırlar zarar gördü, hayvanlar telef oldu. Mahallede ahırı hasar gören ve hayvanları telef olanlardan Mustafa  Altuğ, "Selle tonlarca toprak, taş dağdan mahallemize kadar indi. Hasarımız  büyük. Çamurun altında kalan birçok küçükbaş hayvanımız telef oldu.  Mahallemizdeki diğer hayvanları kurtardık." dedi.

Mahalle sakinlerinden Celal Altuğ ise sel sonrası köylerinin tanınmaz  hale geldiğini ifade etti.Ahmet Demir de sel sırasında eşini, çocuğunu, hayvanlarını yanına  alanların suyun gelmediği noktalara sığındığını dile getirdi.Mahallede biriken çamurun temizlenmesinin ardından selin oluşturduğu  hasarın tespit edileceği öğrenildi.Elmalı ilçesinde önceki akşam saatlerindeki sağanağın ardından yaşanan  selde de Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki 12 ev, 450 dekar sera ve  tarım arazileri zarar görmüştü. 