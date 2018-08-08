Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos 2018 tarihinde Yüksekova İlçesi Meskan Tepe Üs Bölgesinde zırhlı aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Hakkâri Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Recep Emre Yılmaz şehit olurken 8 polis memuru ise yaralanmıştı. 1 polisi şehit eden ve 8 polisin yaralanmasına neden olan teröristler emniyet ve jandarma ekipleri tarafından sıkı takibe alındı. Bir mağaraya girip saklanan teröristlerin ikisi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek şehidin kanı yerde kalmadı.

İHA muhabirinin görüştüğü Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, "Bir polisimizin şehit edilmesi ve 8 polisimizin yaralanmasına neden olan iki teröristin kaçtıkları mağarada tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini söyledi.