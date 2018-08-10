Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusuf Eker İSTANBUL İHA

II. Abdülhamid Han’ın komutanlarından Tophane Müşiri (Mareşal) Mustafa Zeki Paşa’nın 4’üncü kuşak torunlarından Gökhan Atasever, miras için hukuk mücadelesi veriyor. Yaklaşık 3 yıldır açtığı davaları takip eden Atasever, Zeki Paşa’nın büyük dedesi olduğunu tespit ettikten sonra tezkere davası (ölen kişinin mal varlığının tespiti) açtı. Atasever “Namıdiğer Filinta Mustafa’nın nüfusuna kayıtlı öz torunuyum. Verasetlerini aldım, bununla ilgili II. Abdülhamid Han’dan sonra en büyük dava olduğu söyleniyor, üzerine gidiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altındaki Mustafa Zeki Paşa Yalısı ile ilgili de bir çalışmamız sürüyor. Dünyanın en pahalı ikinci evi olarak geçen yalının şu anki değeri 120 milyon dolar. Onun dışında Nişantaşı’nda, Taksim’de, Kadıköy’de, Adalar’da muhtelif yerlerde bildiğimiz gayrimenkuller var. Şu ana kadar 70 civarı vâris tespit edildi. Davayı sonuçlandırdığımız zaman bütün vârisler ortaya çıkacak. Vârisleri lütfen bize ulaşsınlar” dedi.

