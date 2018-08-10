Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selim Kuşçu ORDU İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketi sonrası Ordu’ya gelerek incelemelerde bulundu. Valilikte 2 saat süren toplantının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve beraberindeki heyetle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oktay “Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce ve Çaybaşı’nda sel sonrası meydana gelen hasarın boyutu basında ve medyada belirtilenden daha az seviyelerde. Bu sevindirici bir durum. İnşallah çok rahat bir şekilde atlatacağız. Yıkılan köprüler için Ulaştırma Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde projelerini geliştiriyor. Köprüleri en kısa sürede hizmete açılacak. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. 66 konut, 264 iş yeri ve 60 araçta hasar meydana geldiğini tespit ettik. Dere yataklarına yapılan gerek konut, gerekse iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok çok daha hassas olmamız gerekiyor. Konut yapan her bir vatandaşımızın, belediyelerimizin ve ilgili yerlerimizin çok hassas olmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın beklentisi de bu yöndedir. Afet olduktan sonra değil, olmadan tedbirlerimizi almalıyız. Bu anlamda gerekli dönüşümü önce zihinsel, sonra da yapısal boyutta gerçekleştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada, “Derelerin ıslahının, kesitlerinin yeniden tartışılarak incelenmesi lazım. Bilhassa kaçak yapılaşmadan kaynaklı yerlerin ciddi manada yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz de bir stratejik eylem planı hazırlayacağız. İklim değişikliğiyle alakalı stratejik bir plan yapmamız gerekiyor. Çalışma içindeyiz, onu da en yakın zamanda açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

AFEDZEDE ÜRETİCİLERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu’daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini bildirdi. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, “Çaybaşı ilçesinde bir üreticimize ait tavuk işletmesinde civcivlerin telef olduğu ve kümeste de maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Bazı üreticilerimize ait harman yerinde bekletilen fındıklar ile dallardan dökülen fındıklar sel sularıyla taşınmıştır. Meydana gelen afetler, tarım sigortaları kapsamında ödenecek” dedi.

ULAŞTIRMA BAKANI: YARALARI SARACAĞIZ

Ordu’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, selde yaralanan iki vatandaşı hastanede ziyaret ederek, “Vatandaşlarımızın yanındayız. Ne gerekiyorsa yapılacak, selin yaraları kısa sürede sarılacak” dedi.

'FINDIĞIN TABAN FİYATI 15 TL OLMALI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Ordu’daki sel felaketine dikkat çekti. Enginyurt, “Hükûmete seslenmek istiyorum; acilen fındık taban fiyatı açıklanmalı. Ekonomik olarak dar boğazda olan Ordu, bu sel afetiyle ikinci büyük felaketi yaşamıştır. Mağduriyetlerin kısmen giderilmesi için hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımız fındık taban fiyatını açıklamalı ve fiyat en az 15 olmalı” değerlendirmesini yaptı.

TOPRAK ALTINDA CAN VERDİ

Ordu’da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi’nde toprak altında kalan Bayram Sekmen’in cansız bedenine ulaşıldı.

BELEDİYE ANONSU: BÖLGEYİ TERK EDİN

Ünye ilçe merkezindeki Tabakhane Deresi’ni taştı. Ekipler, derenin üzerinde bulunan köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı. Belediye ekipleri, vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyardı. İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde ise 53 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.