Tersanecilik, günümüz teknolojisinin sunduğu kolaylıklardan yararlansa da hâlâ kışın soğuğu, yazın sıcağı demeden alın teri döken işçilerin emekleriyle sürdürülüyor.

Tersane işçileri; kimi yük, kimi insan, kimi enerji taşıyan devasa gemilerin hazırlık safhasında insan üstü bir gayret sergiliyor. Yazın sıcağı altında kaynak yapmak, demir kesmek ne kadar zorsa, kışın dondurucu soğuğunda da aynı zorlukla tempolarını hiç düşürmeden işlerini yürütüyorlar.

İlk aşamada geminin, makinelerle parça parça kesilen her bir bölümünü daha sonra kaynaklarla birleştiren tersane işçileri, son safhada ise adeta bir legonun parçalarını bir araya getiriyor. Kimi zaman 3 ay, kimi zaman yıllar süren projelerde görev alan tersane işçileri, binbir güçlükle alın teri döktükleri eserlerinin denize indirildiği an ise büyük bir işi başarmanın gururunu yaşıyor.

Bu zorlu mesleğe 1990 yılında başlayan 53 yaşındaki Süleyman Durmaz, Türkiye’nin önemli gemi inşa projelerine imza atan bir tersanede kaynak ustabaşı olarak görevini sürdürüyor.

Sektörün 2008 yılından sonra biraz yavaşladığını 2016 yılında ise millî savunma projeleriyle hareketliliğin arttığını, devamının gelmesini umut ettiklerini belirten Durmaz, şöyle konuştu: “Her iş kolu gibi gemi inşaatı da zor olan mesleklerden biri. Her tersane işçisi evinden helalleşerek çıkar. Bu iş yerinde tabii ki olmazsa olmazlarımızın başında iş güvenliği kuralları geliyor. Birinci görevimiz bunlar ama elimizde olmayan elim iş kazaları yaşayabiliyoruz. İş kolumuzun yazın da kışın da zorlukları var. Şöyle ki yazın sıcak olur, açık alanlarda blok işine girdiğimizde 30-40 dereceyi bulan bir ısıyla karşılaşırsınız. Tabii havalandırma sistemlerimiz var ama lokal kalıyor. Kaynak veya kesim imalat işinde sıcağa maruzsunuz. Gerçekten o anlamda zor bir iş kolu gemi inşaatı.”

Sektörde eleman sıkıntısı yaşanıyor

Tersane işçiliği konusunda eleman sıkıntısı yaşandığından bahseden Durmaz, aldıkları bazı elemanların daha iyi bir iş bulmaları halinde sektörü bıraktığını söyledi. Durmaz, tersanede çalıştıracakları kişilerin meslek lisesi mezunu olmasını istediklerini, 3-4 aylık eğitimden sonra sertifika alanların operatör olarak göreve devam ettiklerini de belirtti.