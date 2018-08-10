Tuzla Piyade Okulu'nun bahçesinde bulunan makilik ve otluk alanda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına Tuzla itfaiye ekipleri, piyade okulunun itfaiye ekipleri ve Orman Bakanlığının helikopteri havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Tuzla Piyade Okulu içerisinde bulunan otluk alanda yangın çıktı
10.08.2018 - 12:55 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla Piyade Okulu içerisinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın helikopterle havadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Etiketler : Tuzla,yangın,
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