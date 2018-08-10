Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla Piyade Okulu'nun bahçesinde bulunan makilik ve otluk alanda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına Tuzla itfaiye ekipleri, piyade okulunun itfaiye ekipleri ve Orman Bakanlığının helikopteri havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.