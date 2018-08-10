Heyelanda yaşamını yitiren Bayram Sekmen'in cenazesi otopsi için  götürüldüğü Ordu Devlet Hastanesi'nden alınarak Seymenli Merkez Cami avlusuna getirildi.Burada taziyeleri kabul eden Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen ve kardeşi  Sezai Sekmen, AA muhabirine olay günü yaşananları anlattı.Mehmet Sekmen, dün erken saatlerde babasıyla selden zarar gören  arazilerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Köyde yağmur başlayınca eve gittiklerini belirten Sekmen, bir süre  sonra bahçede göçük meydana geldiğini kaydetti.Babasının, heyelanla bahçeye dolan suyun önünü kesmek için dışarıya  çıktığını dile getiren Sekmen, "Bu sırada bir dakika içinde daha büyük bir  heyelan meydana gelip babamı götürdü." dedi.Babasını derede aramaya başladıklarını ancak bulamadıklarını söyleyen  Mehmet Sekmen, "Kendi imkanımızla babamı bulamayınca jandarmadan destek istedik.  Ekipler geldikten bir saat sonra babamın cansız bedenini balçığın içinde bulduk."  diye konuştu.