Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heyelanda yaşamını yitiren Bayram Sekmen'in cenazesi otopsi için götürüldüğü Ordu Devlet Hastanesi'nden alınarak Seymenli Merkez Cami avlusuna getirildi.Burada taziyeleri kabul eden Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen ve kardeşi Sezai Sekmen, AA muhabirine olay günü yaşananları anlattı.Mehmet Sekmen, dün erken saatlerde babasıyla selden zarar gören arazilerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Köyde yağmur başlayınca eve gittiklerini belirten Sekmen, bir süre sonra bahçede göçük meydana geldiğini kaydetti.Babasının, heyelanla bahçeye dolan suyun önünü kesmek için dışarıya çıktığını dile getiren Sekmen, "Bu sırada bir dakika içinde daha büyük bir heyelan meydana gelip babamı götürdü." dedi.Babasını derede aramaya başladıklarını ancak bulamadıklarını söyleyen Mehmet Sekmen, "Kendi imkanımızla babamı bulamayınca jandarmadan destek istedik. Ekipler geldikten bir saat sonra babamın cansız bedenini balçığın içinde bulduk." diye konuştu.