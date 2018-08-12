Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık Köyü yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin A. (25) yönetimindeki 70 BH 118 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye takla attı. Kazada sürücü ile birlikte Ekrem A. (61), Yasin A. (35), Feride A. (56), Gamze A. (28) ile 10 aylık ikizler Beren ve Ceren A. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.