Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre, Keleşoğlu Holding'in Cennet Koru projesinde kendisini mülk sahibi olarak gösteren A.B. isimli sosyal medya fenomeni, oturduğu daireyi teslim almasının ardından evinin dekorunu değiştirmek için dekoratif sıva ve boya işlemi yaptırdı. Ancak ucuz ve kalitesiz malzemelerle yaptırdığı yanlış uygulama sonucunda oturduğu dairenin duvarlarında deformasyon oluşunca ortalık bir anda gerildi.

400 BİN TL EKSTRA PARA İSTEDİ

Keleşoğlu Holding yetkililerin yaptıkları açıklamaya göre, A.B isimli şahsın kendisinin yaptırdığı yanlış uygulamaya karşın Keleşoğlu İnşaat, durumu düzeltmek adına teknik servis yönlendirmiş fakat teknik servis elemanlarından alınan bilgiye göre; şahıs kapıyı bile açmayıp zorluk çıkararak yönetim kurulu üyeleri ile görüşmek için ısrarcı olmuş ve Keleşoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Keleş ile görüşmesinde 400.000 lira ekstra ücret alarak dairesini geri vermek istediğini belirtmiş, aksi takdirde sosyal medya hesabından konuya ilişkin asılsız paylaşımlar yapacağı yönünde tehditler savurarak ortalığı karıştırdı.

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTI

Dursun Keleş'ten istediği yanıtı alamayan şahsın, Keleş'in şahsını ve şirketini sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırmak adına karalama kampanyası başlattığı öğrenildi.

EVE ÇAĞIRDIĞI GAZETECİLER HABER YAPMAYINCA KÜPLERE BİNDİ

Evine gazetecileri toplayan A.B. isimli kişi, haberin asılsız olması nedeniyle yayın yapmayacağını ifade eden gazetecilere de ateş püskürmeye devam ederek olayları iyice kızıştırdı.

Ayrıca Dursun Keleş'in içerisinde oturduğu süre öngörülmeksizin daireyi satış fiyatı üzerinden geri almayı kabul ettiği kaydedildi.