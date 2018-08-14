Paşa köyünde ahırına giden Cengiz Erkan, 20 koyununun telef olduğunu  gördü.  

İncelemede, koyunların kurtlar tarafından telef edildiği belirlendi.

  
Köy muhtarı Hamit Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtların  ormanlık alandan köye inmesi nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.  

Köy ve ormanlık alanda hayvanları otlatırken artık daha dikkatli  davrandıklarını belirten Tuncel, "Kurtların köye indiğini görmek bizleri çok  şaşırttı. Zaman zaman kurtların hayvanları telef ettiğini duyuyorduk ama bu  kadarını yapacaklarını hiç tahmin etmemiştik. Arkadaşımızın 20 koyunu telef oldu.  Hepimiz çok üzüldük." dedi.