Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri şahsa silah bıraktırarak gözaltına aldı.

Silivri sahilinde madde bağımlısı bir genç paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 16.30 sıralarında madde bağımlısı bir genç sahilde yürüdüğü sırada belinde bulunan silahı çıkarıp havaya ateş açmaya başladı. O esnada sahile yürümeye gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Daha sonra çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsa silah bıraktırarak gözaltına aldı.