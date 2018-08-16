Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde geçtiğimiz cumartesi saat 23.00 sıralarında korkunç bir kaza yaşandı. Üniversite birinci sınıf öğrencisi Mert Örener (20), babası Kayahan Örener ile birlikte memleketleri Ordu’dan gelecek olan annesini karşılamaya çıktı. Genç kaldırımda yürüdüğü sırada, caddede kaza yaparak takla otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mert Örener’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yol kenarındaki reklam panolarının arasında kalan baba Örener’in ise, bacağında ve omzunda kırıklar oluştu. Kazaya sebep olan sürücü iddiaya göre, kaçarak kayıplara karıştı. Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan Kayahan Örener, kaza anını “Fren sesi duydum. Kafamı çevirmemle beraber araba bizi altına aldı. Bir karartının üzerimize geldiğini hatırlıyorum. Araba yan yatmış bir şekilde üzerimize geliyordu. Oğlumla yan yanaydık. Nasıl kurtulduğumu hatırlamıyorum” cümleleriyle anlattı. Anne Mesdure Örener de “Oğluma kavuşamadım. Her gün televizyonda izlediğimiz trafik kazasına gencecik oğlumuzu verdik. Kaçan sürücünün korkusu, şoku vardır ama haysiyeti yokmuş” diye konuştu.