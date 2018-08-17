Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yandex Navigasyon, Kurban Bayramı tatilinde seyahate çıkacak kullanıcılarına yardımcı olmak için detaylı bir trafik analizi yaptı. Buna göre, geçen yıl bayram tatili için yola çıkan sürücülerin cuma günü öğleden sonra başlayıp İstanbul’dan Anadolu Yakası yönünde köprü girişlerinde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Bu yoğunluğa Anadolu Yakası sakinlerinin katılımı ile O-4 Karayolu ve D-100 Karayolu üzerinde Adapazarı gişelerine kadar oldukça uzun süren bekleme süreleri gerçekleşti. Yoğunluk cuma öğleden sonra başlayarak ve zamanla yol üzerinde ilerleyerek cumartesi günü öğle saatlerinde Adapazarı’na kadar devam etti.

2018’de dokuz gün sürecek Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin ağırlıkla bugün yola çıkması bekleniyor. Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan bugün yola çıkmak isteyenlere öğleden önce hareket etmeleri ya da yarın öğleden sonra yola çıkmaları tavsiye ediliyor. Analizde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu ve Avrasya Tüneli, kullanıcılara alternatif kaçış noktaları olarak önerilirken, doğuya ilerledikçe bu alternatifler sonrası trafik yoğunluğuna dahil olacakları kesin olması sebebiyle en doğru yolu seçmek için yola çıkmadan önce mutlaka güncel trafik bilgilerine bakılması tavsiye ediliyor.

D-100 (E-5) Karayolu’nda ise cuma günü saat 16.00 sonrasında yükselişe geçen trafik yoğunluğu akşam saatlerine kadar yüzde 60-80 oranında artış gösteriyor. Fakat D-100 Karayolu’ndaki asıl artış yine saat 22.00 sonrasında yaşanıyor. Yüzde 100 oranında yükselişe geçen yoğunluk sebebiyle yolculuk süresi 3 saat 30 dakikayı bulabiliyor.

Ayrıca Yandex Navigasyon, Kurban Bayramı dönemine özel olarak tatil yolculuğuna çıkacak kullanıcılarının faydalanabileceği yeni bir kategoriyi devreye aldığını belirtirken, ‘mola yerleri’ adlı kategoride 40’tan fazla mola noktasının yer aldığını açıkladı. İHA