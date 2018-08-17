New York-İstanbul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağında ABD pasaportlu ve Mısır'a transit giden M.D. adlı yolcu, tuvalette sigara içti.
SİGARA İÇEN YOLCU KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Durumu fark eden kabin ekipleri, kaptan pilota haber verdi. Atatürk Havalimanı'na inen uçağa polis ekipleri çağrıldı. Uçağın içine gelen polis ekipleri, sigara içen yolcuyu karakola götürdü.
BİN 717 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Kabahatlar Kanunu'na göre, bin 717 TL para cezası verilen yolcu, işleminin ardından Mısır'a gönderildi.