Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın atölyedeki tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yaklaşık bin metrekare alan üzerinde kurulu atölyedeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.