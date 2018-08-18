Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın atölyedeki tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yaklaşık bin metrekare alan üzerinde kurulu atölyedeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Son dakika... Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın çıktı
18.08.2018 - 12:05 | Son Güncelleme: 18.08.2018 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar’da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Etiketler : avcılar,yangın,
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