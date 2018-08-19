Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu Çetinkaya



Öncelikle yaklaşan Kurban Bayramı’mız mübarek olsun. Bu haftaki konum Marmaris’teki bir ev. Dünyaca ünlü siyasetçileri, sanatçıları misafir eden bu ev, şimdi Amerikan film yapım şirketi Warner Bros. tarafından stüdyo olarak kullanılmakta. Şirketin Finlandiya temsilcileri, ülkenin en önemli kanallarından Nelonen TV’de yayınlanan “Bachelorette” adlı programın çekimlerine burada başladı. Ben de Türk reklam dünyasının duayenlerinden biri olan ve rahmetli Turgut Özal’ın her anında yerinde olan mekânın sahibi değerli iş adamı Nail Keçili ile turizm ve Marmaris’e dair keyifli bir sohbet ettim.



¥ Eviniz Warner Bros.’un film seti şu anda. Evin inşasına kim vesile oldu? Bu eve kimler geldi dünyaca ünlü isimlerden?

Sayın Turgut Özal, Allah rahmet eylesin 2 tane uçak almıştı devlete. Bir tanesi Başbakanlık, bir tanesi Reis-i Cumhurluk içindi. Hatta o zaman söylemediğini bırakmadı herkes. Sonra Demirel, başbakan olduğu zaman bir uçuştaki listeyi pilot çok kalabalık diye reddedince, Süleyman Bey “Turgut sana söylendik ama daha büyüğünü alsaydın keşke” dedi kendisine. Hayat böyle bir şey. Turgut Bey bana dedi ki “Amerikan Başkanı’nın evine gidiyoruz. (Baba Bush yakın dostuydu)

Adam bizi Camp David’de ağırlıyor. Şu Marmaris’e doğru düzgün bir ev yap da devlet misafirlerimiz gelsin” dedi. Fakat Turgut Bey’in ömrü Baba Bush’u ağırlamaya müsaade etmedi. Sanat dünyasından Celine Dion’dan tutun, Julio Iglesias’a, Dustin Hoffman, Sting dahil birçok sanatçı bu evi ziyaret etti. Türk sanatçılarımızdan birçoğu da burayı bilir. Tansu Hanım Başbakanlığı döneminde çok geldi. Deniz Baykal da misafirimdi.



¥ Çekime dair ne düşünüyorsunuz?

Şu an Warner Bros.’un Finlandiya’daki ayağı olan şirket çekim yapıyor. Dilerim ki memnun ayrılsınlar. Bilindiği gibi Dünya Ralli Şampiyonası 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye geliyor ve Marmaris’te organize ediliyor. Bu da Marmaris’i dünyaya tanıtacak bir fırsat. Bir zamanlar Türkiye’nin Cote D’Azur’ü olarak bir yerlere getirmeye çalıştığımız Marmaris’i daha iyi yerlerde görmek istiyorum.



¥ Evi ziyaret eden önemli iş adamları da olmuş, Kimlerdir ?

Pepsi Cola International’ın en büyük patronu ve genel müdürü, o zamanlar Türkiye’deki temsilcisi olan Melih Sipahioğlu ve hanımefendilerinin daveti üzerine buraya geldiler. Bayıldılar. Amerika’dan fotoğrafçıları yollayıp resimlerini çektiler ve evin aşağı yukarı aynısını Forth Lauderdale’de yaptılar. Mercedes’in başkanı, yüksek rütbeli amiraller, Türk paşaların gelip misafirimiz oluşları enteresan bir dönemdi benim için.