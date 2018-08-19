Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgütay “İnsanlar tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yaparak nerede olduklarını bildiriyorlar. Bu yer bildirimleri kişinin evde olmadığını kanıtlayarak hırsızlık olaylarını artırıyor” uyarısında bulundu. Hırsızların, evlerin elektrik sayaçlarını dahi kontrol ettiklerinin altını çizen Bilgütay, evde bir lambanın açık bırakılmasında fayda olduğunu söyledi. Bilgütay, para mücevher ve ziynet eşyaların bankaya yatırılması veya çelik kasada muhafaza altına alınması tavsiyesinde bulundu.