Bilgütay “İnsanlar tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yaparak nerede olduklarını bildiriyorlar. Bu yer bildirimleri kişinin evde olmadığını kanıtlayarak hırsızlık olaylarını artırıyor” uyarısında bulundu. Hırsızların, evlerin elektrik sayaçlarını dahi kontrol ettiklerinin altını çizen Bilgütay, evde bir lambanın açık bırakılmasında fayda olduğunu söyledi. Bilgütay, para mücevher ve ziynet eşyaların bankaya yatırılması veya çelik kasada muhafaza altına alınması tavsiyesinde bulundu.
Tatile çıkacaklar dikkat! Sakın sosyal medyada bunu yapmayın
19.08.2018 - 03:07 | Son Güncelleme: 19.08.2018 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvenlik uzmanı Demir Bilgütay, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi uzun soluklu tatillerde hırsızlık olaylarının arttığını belirterek tatile çıkacak vatandaşları sosyal medyadan ‘yer bildirimi’ yapmamaları konusunda uyardı.
Etiketler : tatil,
576835 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/576835.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER